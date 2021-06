Carnevali: “Dispiace per De Zerbi. Dionisi rappresenta il futuro e la nostra filosofia”

Giovanni Carnevali, protagonista sul palco dell’evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini, ha parlato su De Zerbi che ha lasciato l’Italia e di Dionisi che lo ha sostituto: “De Zerbi in questo triennio ha fatto cose speciali. Mi dispiace non sia rimasto nel nostro campionato, oggi non abbiamo troppi allenatori giovani ed emergenti. Ha spostato la nostra politica facendo crescere i giovani. Lui ci ha dato tanto, e ora questo percorso lo stiamo portando avanti avendo scelto Dionisi che ha vinto la Serie B. Ragazzi giovani e allenatori giovani che credono in un certo modo di lavorare, è questa la nostra filosofia che vogliamo portare avanti”.

Foto: Twitter Sassuolo