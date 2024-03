Carnevali: “Credo che Ballardini sia il profilo adatto per noi. Sono undici anni consecutivi di Serie A ed è già capitato in una stagione un momento di difficoltà”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato poco fa ai microfoni di Sky a pochi minuti dal lunch match delle 12.30 contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni:

Cosa vi aspettate da Ballardini?

“Io credo che, in un momento di difficoltà, sia il profilo adatto per noi. Credo sia la persona giusta per dare la scossa: pensiamo che la squadra abbia dei valori, ma anche qualche carenza e difficoltà. Penso che Ballardini abbia le caratteristiche giuste.”

Non vi siete mai trovati di recente in questa situazione. Cosa può riportare Berardi, oggi titolare?

“Sono undici anni consecutivi di Serie A ed è già capitato in una stagione un momento di difficoltà, abbiamo cambiato con Iachini: tutto sommato ci ha portato qualcosa di importante. Sappiamo che la Serie A è difficile e che non siamo abituati, ma dobbiamo farlo in fretta. Il ritorno di Berardi ci può portare tanto, è il nostro campione e con lui abbiamo portato a casa risultati e punti. ”

Foto: sito Sassuolo