Carnevali: “Crediamo ancora nella salvezza. Futuro? Non voglio pensare alla Serie B”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa salvezza, che vede coinvolta anche la squadra neroverde, sbilanciandosi sulle possibilità della formazione allenata da Davide Ballardini di ottenere la permanenza in massima serie. Queste le sue parole:

“Le chance sono diminuite, ma ci sono ancora. C’è consapevolezza dei nostri mezzi. Crediamo nella salvezza: vorrei giocare io. Questa squadra può fare molto di più. Ballardini sta incidendo, anche i risultati non lo premiano. Un risultato positivo può cambiare tutto. Il pari con la Salernitana? Uno dei momenti in cui mi sono arrabbiato di più. C’è stato un errore arbitrale decisivo, ma anche una nostra gestione della gara che andava chiusa prima. Valiamo di più. Con Berardi la situazione sarebbe diversa, ma se la classifica è questa, dobbiamo farci un esame di coscienza. Dobbiamo salvarci con il nostro stile di gioco, ma anche con altre armi: grinta, carattere, sacrificio. Frattesi? Lo adoro. Ha uno spirito pazzesco, ci manca tantissimo, più di tutti. Il nostro futuro? Siamo sempre abituati a programmare, per la prima volta non siamo in grado, ma alla B non voglio proprio pensare”.

Foto: Twitter Sassuolo