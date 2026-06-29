Carnevali conferma: “Kolo Muani e il portiere sono le priorità. Stiamo ricucendo il rapporto con il PSG. Vlahovic non è nei nostri pensieri”

29/06/2026 | 19:28:15

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport anche di Kolo Muani, come vi abbiamo raccontato il grande obiettivo in attacco: “Sappiamo di dover fare un lavoro importante. C’è tanto da costruire, bisogna avere pazienza, bisogna avere calma. Ma soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare e di fare le cose nel modo giusto, perché credo che questa società deve meritare delle grandi opportunità. Kolo Muani e il portiere sono le priorità? Sì, perché sicuramente sia il portiere che l’attaccante sono le due pedine fondamentali. Poi comunque, non basta perché dobbiamo costruire anche attorno a loro altre situazioni. Dobbiamo lavorare con calma perché credo che oggi ci siano sia delle condizioni economiche, delle condizioni richieste che sono molto elevate. Per cui, in ogni caso, non dobbiamo sbagliare, ma dobbiamo cercare di fare le cose giuste. Kolo Muani è una possibilità perché è già da tanto tempo che se ne parla. Sapete benissimo che ci sono state delle difficoltà precedentemente. Per cui si sta ricucendo anche un po’ il rapporto con il PSG e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma ci devono essere le condizioni giuste e accettabili e dopodiché dobbiamo concludere. Perché, come ben sapete chiudere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare, dove dobbiamo andare e di questo ne siamo certi”. E su Vlahovic ha confermato come vi abbiamo raccontato, che il rinnovo non è nei piani del club: “Personalmente non ho mai parlato con lui. Nel calcio oggi certe possibilità non ci sono e domani possono riaprirsi. È sicuramente un giocatore importante, ma allo stato attuale non rientra nei nostri pensieri

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