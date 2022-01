Carnevali: “Con la cessione di Boga siamo a posto. Anche diversi club stranieri cercano i nostri gioielli”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky Sport in merito al mercato dei neroverdi e dell’interesse di diversi club per i gioielli della squadra.

Queste le sue parole: “Cosa faremo in questi giorni di mercato? Sapere come finirà da qui al 31 gennaio non è facile. Stanno bussando molti club alle nostre porte, alcuni già dall’estate. Sono giovani importanti e interessanti. C’è Raspadori, Scamacca, ma c’è sempre Berardi. Lo stesso Frattesi. Noi abbiamo già fatto una cessione importante con Boga e per il momento saremmo già apposto. Non abbiamo necessità perché abbiamo la fortuna di avere una società solida e una proprietà importante e non abbiamo necessità di vendere. Poi il mercato non è così facile. C’è qualche società italiana ma oggi il calcio in Italia è in crisi, in difficoltà. Per fortuna ci sono delle società straniere che sono interessate ai nostri giocatori e questo è di buono auspicio per il futuro”.

Foto: Twitter Sassuolo