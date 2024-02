Carnevali: “Ci aspettavamo una stagione più positiva, ma Dionisi mai stato a rischio, abbiamo giovani importanti”

Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sportitalia del mercato dei neroverdi e della stagione complicata.

Queste le sue parole: “La stagione del Sassuolo? Speravo meglio, sebbene a punti siamo in linea con la passata stagione. Ma in generale potevamo fare meglio. Oggi il campionato si divide in due blocchi, ma noi siamo convinti di avere una buona squadra. Deve esserci la giusta preoccupazione per una squadra che deve lottare. Al di là di Kumbulla, abbiamo preso Doig, giovane interessante che rientra nella nostra politica. Ma abbiamo anche tanti ragazzi che non sono più giovani. Dionisi? Mai stato a rischio, è la nostra filosofia. Vogliamo puntare e fare crescere i giovani. Il sistema calcio? Non sta funzionando, abbiamo avuto un incintro. Il diritto di veto non va tolto. Se le grandi hanno questo desiderio è per cercare di portare il campionato a diciotto squadre. Lauriente? Ce lo hanno chiesto all’estero l’altro giorno. Sta passando un periodo non positivo come tutta la squadra”.

Foto: Twitter Sassuolo