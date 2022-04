Carnevali: “C’era fallo sul gol del pareggio della Juve. La nostra crescita passa dai giovani”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Siamo soddisfatti della prestazione perché abbiamo fatto una buona partita. Non siamo soddisfatti del risultati perchè sicuramente meritavamo di più. Abbiamo preso il gol del pareggio in un’azione viziata da un fallo su Kyriakopoulos evidente e questo non mi fa essere soddisfatto”.

Investire sui giovani: “E’ la priorità. Io chiedo sempre alla mia area sportiva, oltre alla valutazione tecnica, di valutare l’aspetto umano. Non è una cosa facile. Siamo più facilitati se lavoriamo con i giovani ma credo che sia un po’ quello che ci fa fare la differenza”.