Carnevali: “C’è un po’ di preoccupazione, altrimenti saremmo irresponsabili. Ma siamo abbastanza fiduciosi”

L’amministratore delegato del Sassuolo,Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di SKYprima della sfida contro il Torino, soffermandosi anche sulla questione Dionisi, attualmente in bilico. “Sicuramente un po’ di preoccupazione c’è, altrimenti saremmo degli irresponsabili. Dobbiamo dare il massimo per fare bene questa partita, per assicurarci questo risultato, la preparazione è stata dedicata a questo. Siamo abbastanza fiduciosi per fare bene”.

Poi ha proseguito: “Questo fa parte di un percorso di crescita, bisogna migliorare, le partite non durano solamente un tempo, dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti, dobbiamo stringere i tempi perché la classifica è un po’ corta”.

Foto: Twitter Sassuolo