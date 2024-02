Carnevali: “Berardi starà fuori ancora una ventina di giorni. Defrel ha rifutato il Granada”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Sky del mercato: “Stavamo cercando un centrocampista, avevamo anche Defrel in uscita al Granada: è saltato all’ultimo perché non è voluto andare, abbiamo rivisto i nostri piani e siamo rimasti così. Noi siamo sempre attratti dai giovani italiani, abbiamo sempre cercato ragazzi di prospettiva e in questo mercato non c’era molta scelta. Siamo contenti, abbiamo una squadra buona e non era necessario fare spese troppo alte rispetto al valore dei giocatori”.

BERARDI – “Mi auguro che si riprenda presto, è la cosa più importante perché è una perdita non indifferente. Ancora una ventina di giorni ci vorranno, per quanto Mimmo stia già recuperando. È il nostro campione, ma abbiamo tanti altri ragazzi in gamba che ci sapranno dare una mano. Per quello che sarà la prossima stagione avremo tempo per pensarci e valutare con lui: io vorrei rimanesse sempre con noi, ma se ci saranno opportunità per il suo valore, credo sia giusto anche per lui ascoltarle”. DOIG – “Siamo contenti, ci crediamo, è un giocatore giovane e di prospettiva, siamo contenti di questo acquisto”.

KUMBULLA – “Già da un po’ di tempo lo avevamo puntato, era la nostra priorità. Il ragazzo sta recuperando molto bene dall’infortunio ed è già pronto per essere a disposizione del mister. Per il resto avevamo anche la volontà di prendere un esterno sinistro giovane, e così siamo andati su Doig. Dispiace in uscita di non essere riusciti a piazzare Defrel, che ha rifiutato una destinazione”.