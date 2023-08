Carnevali: “Berardi resterà con noi, la Juve non ci ha dato una risposta nei tempi”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Sassuolo parlando di Berardi: “Domenico resterà con noi, c’è stata una trattativa con la Juventus nella quale c’era distanza. La Juventus non ci ha dato una risposta nei tempi, per noi è troppo tardi. Mancano pochi giorni, credo che oggi una società di calcio deve programmare e non può cedere a pochi giorni dalla fine del mercato. Per questo credo che rimarrà con noi”.

Foto: Instagram Sassuolo