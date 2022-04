Carnevali: “Berardi? E’ il nostro campione ma se arriveranno offerte le valuteremo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro la Juventus.

Parole anche sul mercato e sul futuro di Berardi. Queste le sue parole: “Berardi? Domenico è un giocatore straordinario. Per me lui è il campione del Sassuolo e lo si vede quando non c’è o esce. Lui determina con noi, ma può farlo anche in altri club. È il giocatore più pronto che il Sassuolo ha. I tempi sono cambiati rispetto a quelli delle bandiere. Noi siamo felici di continuare con Domenico, ma se ci sono delle offerte dobbiamo valutarle attentamente. Prima di privarcene ci dobbiamo pensare perché la nostra ambizione è di crescere sempre e avere una squadra competitiva. Siamo una società giovane, alle prime armi. Siamo ambiziosi, con un tecnico che ha iniziato un percorso con noi non certamente facile dopo la fine dell’era De Zerbi. Sta facendo bene, i giocatori crescono e puntare all’Europa è un po’ il nostro obiettivo. Ci sono 7/8 squadre avanti a noi, non è semplice, ma ci proveremo”.

Foto: Twitter Sassuolo