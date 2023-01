Carnevali ammette: “Il Bologna ci ha chiesto Kyriakopoulos, ma ci sono altri club”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del calciomercato e di Kyriakopoulos pochi minuti prima che iniziasse la partita contro il Milan. Le parole del dirigente dei neroverdi rilasciate a Sky Sport: “Qualcosa in uscita faremo, in entrata valutiamo perché siamo convinti di avere una buona squadra. Con il Bologna stiamo parlando, ci sono anche altre situazioni per Kyriakopoulos. È un’operazione per la quale siamo in fase di trattativa e vediamo se riusciamo a portarla a termine”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo