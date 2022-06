Carnevali: “Abbamo parlato di più giocatori con il PSG, compreso Scamacca”

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile asse di mercato con il Paris Saint-Germain: “Luis Campos (il nuovo ds del Psg, ndr) è un amico, ci siamo incontrati nella finale di Champions. Abbiamo parlato di più giocatori, compresa anche la situazione di Scamacca. Credo che sia un giocatore interessante per diversi club. Alvarez? Non lo abbiamo ancora definito, spero di riuscirci nel giro di qualche ora. Se ci riusciremo, lo accoglieremo molto volentieri. È un giocatore importante, sarà un’arma in più“.

Foto: Twitter Sassuolo