Carnevali a Sportitalia: “Vogliamo trattenere i big, Locatelli resta con noi”

Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia in diretta da Rimini. Queste le sue parole sul mercato dei neroverdi: “Oltre a Boga e Locatelli ce ne sono anche altri, la nostra volontà è quella di trattenerli e dico la verità. Non possiamo darli via tutti, vogliamo continuare in questo percorso di crescita. Boga ha richieste in Europa, vediamo in questi giorni se c’è qualche evoluzione. Locatelli credo che rimarrà con noi, c’è un Europeo davanti e deve continuare a crescere. Non abbiamo la volontà di cederli, De Zerbi è stato bravissimo a farli crescere. I valori sono da grandi giocatori. Raspadori è un 2000, puntiamo su di lui. Nel settore giovanile abbiamo investito, adesso stanno uscendo i risultati.”

Foto: youtube sassuolo