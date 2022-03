CARNESECCHI, UN NUMERO 1… PER CASO

L’Atalanta si è spesso contraddistinta per un settore giovanile di primissimo ordine. Negli ultimi anni, solo per citarne alcuni, dalla Primavera nerazzurra sono usciti fuori Kessié, Conti, Caldara, Gagliardini e Bastoni. Il club bergamasco, però, ha già pronti altri gioielli, che promettono bene per il futuro. Uno di questi è Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 attualmente in prestito alla Cremonese. Dopo una prima stagione in grigiorosso in cui si è fatto valere aggiudicandosi il premio Apport (miglior portiere della Serie B 2020-21), istituito dall’Associazione Italiana Preparatori Portieri, Carnesecchi sta vivendo la sua personalissima stagione della consacrazione insieme alla squadra. La Cremonese, infatti, è in piena lotta per la promozione in massima serie e ha una delle difese meno battute del campionato, grazie anche alle parate del calciatore scuola Atalanta.

Non mancano le esperienze in Nazionale, dove Carnesecchi ha seguito tutta la trafila dall’Under 17 fino all’Europeo Under 21 di un anno fa, giocato da titolare, e soprattutto fino a essere convocato da Roberto Mancini per lo stage di inizio 2022 dopo il precedente del 2019 in cui riuscì ad allenarsi con Buffon. In particolare, agli Europei si è rivelato decisivo con numerosi interventi nelle gare a gironi, consentendo agli azzurri di Nicolato di arrivare a giocarsi i quarti col Portogallo futuro vice-campione d’Europa.

Eppure, nonostante i recenti risultati, c’è stata una fase del percorso calcistico giovanile in cui Carnesecchi giocava da centrocampista come il padre. Poi finì in porta quasi per caso, perché il portiere titolare del Bellariva non voleva scendere in campo. Da quel momento la svolta con l’approdo al Cesena e, successivamente, quello all’Atalanta che lo gira in prestito al Trapani (retrocederà in C, ma sarà uno dei migliori della stagione dei siciliani). I dirigenti nerazzurri rimasero colpiti dalla reattività tra i pali, dalla presenza nelle uscite: insomma un prospetto completo dal futuro roseo tutto da scrivere. La Dea attualmente è nelle mani di Musso, ma non è escluso che presto possa offrire una grande occasione a un altro italiano dopo Consigli, Sportiello e Gollini. Magari dopo un anno in Serie A con la maglia della Cremonese. Intanto la stella di Carnesecchi continua a brillare.

