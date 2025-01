Carnesecchi: “Sull’1-0 non era calcio d’angolo. Ma l’arbitro non c’entra nulla con il risultato”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, ha così commentato il calcio d’angolo da cui è nato il gol dell’Inter con Dumfries: “Ci sono cose che vanno bene e altre male, parlerei di episodio più che di errore arbitrale. Io posso solo dire che non era calcio d’angolo, l’arbitro aveva una buona visione e non posso fargliene una colpa. Anzi, secondo me ha fatto una buona prova: mi sono divertito viste le poche interruzioni e penso anche i tifosi. Non voglio colpevolizzare l’arbitro che non c’entra nulla con il risultato”.

Foto: Instagram Carnesecchi