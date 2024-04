Carnesecchi: “Sono fiducioso per il ritorno”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il portiere dell’Atalanta e Mvp della serata al Franchi, Marco Carnesecchi, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: “Senza di me il passivo sarebbe stato più ampio? Sono positivo, abbiamo fatto un secondo tempo in crescita dal punto di vista fisico e del gioco. Siamo fiduciosi per il ritorno, speriamo che riusciremo a dare continuità ai secondi 45 minuti”.

Sulla prima frazione di gioco: “La Fiorentina ha i suoi meriti, noi non siamo riusciti ad arrivare bene sui loro portatori di palla. Nel secondo tempo la partita è cambiata, le mie parate sono dovute al fatto che ci siamo sbilanciati ma bisogna metterlo in conto quando si vuole pareggiare”.

Infine: “Nel primo tempo ci è mancata quella pressione asfissiante che facciamo spesso, sia per meriti loro che per nostre mancanze fisiche. Nella ripresa hanno preso fiducia i miei compagni”.

Foto: Instagram Carnesecchi