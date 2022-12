Carnesecchi: “Sono diventato portiere per caso. Il mio modello è Buffon”

Il portiere della Cremonese, Carnesecchi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole: “Sono diventato portiere per caso. Facevo il centrocampista in una squadretta vicino a Rimini, dove sono nato, ma un giorno mancava il portiere della mia squadra e mi misero in porta, visto che fuori ero tra i peggiori. Da li non sono più uscito. Il mio modello è Buffon, quando l’ho incontrato l’anno scorso in Serie B è stata un’emozione fortissima. Ho la sua maglia appesa in camera. Dei portieri attuali mi piacciono tanto Donnarumma e Alisson.”

Foto: Sito Cremonese