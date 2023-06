Carnesecchi saluta la Cremonese: “Grazie, sarete per sempre nel mio cuore”

Dopo due stagioni, Marco Carnesecchi saluta la Cremonese. Il portiere, di proprietà dell’Atalanta, ha vissuto due anni in presito a Cremona, ottenendo prima la promozione dalla B alla A, nel 2021-22, poi la retrocessione quest’anno. Annata in cui non partiva da titolare, ma settimana dopo settimana ha saputo conquistarsi il posto.

Su Instagram, Carnesecchi saluta il club grigiorosso. Queste le sue parole: “Grazie Cremona, Grazie Cremonesi e grazie Cremonese. Sarete per sempre nel mio cuore. Amarsi ancora….”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carnesecchi (@carnesecchimarco)



Foto: sito Cremonese