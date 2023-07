Carnesecchi, nuova telefonata dell’Inter all’Atalanta

L’Inter continua a studiare i profili per un’eventuale post-Onana (qualora arrivasse l’offerta da 60 milioni). E secondo quanto raccolto in esclusiva da Michele Criscitiello per Sportitalia, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per Marco Carnesecchi, chiamando nuovamente l’Atalanta. Al momento non ci sono offerte ufficiali e ricordiamo che la volontà dell’Atalanta sarebbe quella di puntare sul giovane portiere italiano in vista della prossima stagione. Tuttavia, Carnesecchi non è l’unico profilo seguito dal club di Milano. Infatti, i nerazzurri seguono da vicino anche Anatolij Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk.

Foto: Instagram Carnesecchi