Carnesecchi: “L’interesse di grandi club fa piacere. Ma ora non voglio distrazioni, sono concentrato sull’Under 21”

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, le scorse stagioni in prestito alla Cremonese, ha parlato a SportWeek del mercato e dell’interesse di top club.

Queste le sue parole: “Con il mio agente ci siamo dati una regola: finché non c’è nulla di concreto, non deve né chiamarmi né scrivermi, perché potrebbe distrarmi dal mio obiettivo, che ora è l’Europeo U21. Sono dell’Atalanta, sono felice di esserlo e il mio futuro è in mano a loro. Essere accostato alla Juve e ad altri top club però è motivo di grande orgoglio”.