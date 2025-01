Carnesecchi: “La sconfitta contro l’Inter ci deve far sentire il doppio più forti. Scudetto? Pensiamo a sparare tutte le cartucce”

Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla parata su Lautaro in Supercoppa: “Sono stato anche fortunato: se lui calcia da un’altra parte, io sono cotto. Non voglio sembrare immodesto, ma credo di averne fatte di più belle, tipo su Nico Gonzalez l’anno scorso. E da portiere preferisco parate come quella”.

Sulla sconfitta: “Al contrario: non dobbiamo sentirci abbattuti, ma il doppio più forti. Hai preso una legnata? Ti devi rialzare per forza. Ci potrà essere molto utile”.

Sullo Scudetto: “Dopo la vittoria di Dublino mi aspettavo una grandissima stagione. Poi, se mi chiede: è lunga? Io rispondo: è lunghissima. Adesso dobbiamo pensare come se fossimo dietro, a rincorrere: di “quel” obiettivo si potrà parlare ad aprile. Se sarà, mancherà un mese e penseremo a sparare le ultime cartucce. Intanto: oggi c’è il campionato? Pum. Domani la Champions? Pum. La Coppa Italia? Pum. Mai pensare a una cosa sola: come l’anno scorso. È andata benino l’anno scorso, no?”.

Foto: Instagram Serie A