Carnesecchi: “I due rigori parati? Puro istinto. Pinamonti lo conosco dall’Under 20, è un bravo ragazzo, è dura sbagliare due rigori di fila”

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo continuare così e andare avanti. Due rigori parati? E’ puro istinto, è il primo rigore parato in Serie A e finalmente ce l’ho fatta. Lo dedico a tutte le persone a me vicine”.

Che pensieri ha fatto sul secondo rigore? “Andrea lo conosco dall’Under 20, lui tira il rigore a incrociare e quindi conoscendolo ho pensato facesse la cosa opposta. Parato il primo, ho pensato che sul secondo andasse sul sicuro e quindi ho pensato incrociasse e mi sono tuffato dal lato opposto. Poi non so, bisognerebbe chiedere a lui, ma credo abbia fatto questo ragionamento. Gli mando un grande abbraccio, è un bravissimo ragazzo e so quanto è difficile sbagliare due rigori di fila”.

Altra partita subita senza subire reti “Voglio ringraziare i miei compagni, fanno un lavoro eccezionale. Subiamo pochi tiri in porta, fanno un grande lavoro e poi se posso aiutarli lo faccio sempre volentieri”.

Quanto credete al quarto posto? “Pensiamo al mese che verrà, riparte l’Europa League e ci saranno partite toste e difficili. Dobbiamo solo continuare così”.

Hai l’obiettivo di partecipare al prossimo Europeo? “Speriamo, è il mio sogno giocare una competizione con la Nazionale. Ma passa tutto da ciò che faccio per il club”.

