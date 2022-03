Carnesecchi: “Felice quando in Under21 arrivano nuovi ragazzi, emozionante lo stage con la Nazionale”

La Nazionale Under21, in questa sosta, sarà impegnata nelle due sfide contro Montenegro e Bosnia-Erzegovina, valevoli per le qualificazione ai prossimi campionati europei. Intervistato da RaiSport, il portiere degli azzurrini Marco Carnesecchi ha parlato del primo dei due incontri: “Non sarà una partita facile dopo quattro mesi di sosta, andrà preparata al meglio e dando il massimo. L’obiettivo è vincere a tutti i costi in Montenegro per tornare a casa con i tre punti”.

Carnesecchi parla del rapporto con i compagni di squadra. “Quando entrano ragazzi nuovi nell’Under21 sono felice perché ricordo quando sono arrivato io qui due anni fa. Ci possono dare una mano. Lo stage in Nazionale maggiore? È stata una emozione indescrivibile, la porterò dietro per sempre. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con giocatori di altissimo livello, ho imparato tanto”.

Foto: Instagram personale Carnesecchi