Carnesecchi: “Avevamo bisogno di una scintilla per ripartire”

Dopo l’impresa della Cremonese al Maradona contro il Napoli, Marco Carnesecchi ha così parlato ai microfoni di Mediaset: “E’ una soddisfazione veramente grossa, avevamo bisogno di una scintilla per ripartire e questa vittoria ce la darà. Complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante l’inferiorità numerica. Non ricordo tanti tiri in porta del Napoli quindi complimenti soprattutto alla difesa”. Poi torna a parlare di Massimiliano Alvini: “L’esonero è una parte brutta della stagione, si creano legami importanti. Faccio i complimenti ad Alvini: ha sempre portato la sua idea, mi ha sempre dato fisucia e lo ringrazio per sempre. Ballardini ci darà altro e ci aiuterà con la sua esperienza”.

Foto: sito Cremonese