Carlos Mac Allister, dal Boca Juniors alla politica nazionale

Carlos Javier Mac Allister, nato il 5 marzo 1968 a Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, Argentina, è una figura di rilievo nel panorama calcistico e politico argentino. La sua carriera è caratterizzata da successi con club prestigiosi come Boca Juniors e da un impegno significativo nella politica sportiva del paese.

Mac Allister ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Argentinos Juniors nel 1986, dove ha giocato fino al 1992, collezionando 119 presenze e segnando 5 gol. Nel 1992, si è trasferito al Boca Juniors, uno dei club più prestigiosi dell’Argentina. Durante la sua permanenza a Boca, ha contribuito in modo significativo al successo della squadra, inclusa la vittoria nella Copa de Oro Nicolás Leoz nel 1993. Ha totalizzato 124 presenze e 5 gol con il club. Dopo la sua esperienza con Boca, ha giocato per Racing Club e Ferro Carril Oeste prima di ritirarsi nel 1999.

Nel 1993, Mac Allister è stato convocato nella nazionale argentina, partecipando alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 1994. Ha giocato al fianco di leggende come Diego Maradona, Fernando Redondo e Diego Simeone. Nonostante le sue prestazioni, non è stato selezionato per la fase finale del torneo.

Dopo il ritiro dal calcio professionistico, Mac Allister, insieme a suo fratello Patricio, ha fondato il Club Deportivo MacAllister nel 1998, un centro dedicato alla formazione di giovani calciatori. Successivamente, ha intrapreso una carriera politica, venendo eletto come Deputato Nazionale per la provincia di La Pampa nel 2013 con il partito repubblicano. Dal 2015 al 2018, ha ricoperto il ruolo di Segretario dello Sport sotto la presidenza di Mauricio Macri, contribuendo allo sviluppo delle politiche sportive nel paese.

In un’intervista esclusiva rilasciata a RG Carlos Javier Mac Allister si è raccontato con emozione e sentimento, dal sogno professionale di giocare in Nazionale con Maradona, al rapporto con la famiglia, la tragica scomparsa del padre quando aveva solo otto anni, fino all’impegno politico, dai campi dell’Argentinos Juniors e del Boca Juniors alla politica nazionale, la sua carriera è stata guidata dalla passione e da un profondo senso di responsabilità.

Foto: Carlos Mac Allister profilo personale Instagram