Carlos Augusto: “Vincere lo Scudetto nel derby è stato più bello. Ho la fiducia di Inzaghi”

L’esterno dell’Inter Carlos Augusto, intervistato dall’emittente brasiliana Globo Esporte, ha parlato della recente vittoria dello scudetto, conquistato nel derby vinto con il Milan. Di seguito le sue parole:

“Lo Scudetto vinto nel derby ci ha dato più entusiasmo. E’ stata una partita intensa, ma la squadra era pronta e voleva vincere lo Scudetto nel derby. Per noi non era una pressione, ma una motivazione extra. E’ più bello vincere contro un grande avversario. Il significato della seconda stella? Siamo l’Inter e giochiamo per vincere tutte le competizioni, ma per tutti l’obiettivo principale era la seconda stella. Anche fra di noi era la cosa principale da raggiungere. La nazionale brasiliana? Tutti conoscono la qualità dei giocatori brasiliani. Non ho avuto conversazioni in questo senso, ma so che sono sempre attenti ai giocatori in Europa e in Brasile. Io devo fare bene il mio lavoro e nel caso in cui si presentasse l’opportunità farmi trovare pronto”.

Come ti sei trovato nello spogliatoio? “Una cosa che mi ha facilitato è il fatto che già sapevo l’italiano. Il gruppo è bello, tutti aiutano tutti. E per vincere un campionato questo è fondamentale. Personalmente parlo con tutti e mi trovo bene con tutti, soprattutto con Bisseck, Frattesi, Lautaro e Sanchez”.

Lautaro come ha interpretato il ruolo di capitano? “Ha un carattere abbastanza tranquillo. Quando sono arrivato mi ha aiutato, mi ha mostrato cosa significa indossare la maglia dell’Inter. Rappresenta molto per la gente e aiuta tanto lo spogliatoio”.

Cosa pensa di Inzaghi? “Aiuta tutti, soprattutto quelli che giocano meno. Vuol dare motivazioni. Con me parla tanto, soprattutto perché faccio due ruoli, mi dà consigli. So di avere la sua fiducia, ho giocato molto in Champions e voglio continuare così”.

Qual è stato il momento chiave per lo Scudetto? “A febbraio, quando la Juventus era ad un solo punto da noi. Vincere il Derby d’Italia è stato importante”.

L’Inter ha perso solo una volta, contro il Sassuolo. “La partita della svolta, ci ha fatto capire come sarebbe dovuta andare la stagione. Quella partita e quella contro il Bologna ci hanno insegnato a soffrire”.

