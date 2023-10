Carlos Augusto: “Puntiamo allo scudetto. Dimarco l’esterno più forte. Nazionale? Vorrei quella brasiliana”

Carlos Augusto, esterno dell’Inter ha parlato a Dazn, raccontandosi in questo inizio di stagione in nerazzurro.

Queste le sue parole: “L’Inter punta a vincere sempre lo Scudetto, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più avanti possibile in Champions League. Da quando sono qui mi sono trovato bene con tutti, il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per integrarmi. Sono molto felice di fare altrettanto con i miei compagni”.

Perché hai scelto l’Inter? “Perché è una grande squadra, quando ero in Brasile la guardavo in tv, gioca la Champions League come ho sempre desiderato. Ho fatto la scelta giusta”.

Cos’hai provato la prima volta al Meazza con questa maglia? “Anche in panchina vedevo i tifosi, tutto straordinario. Ricorderò per sempre questa partita (contro il Monza, ndr)”.

Con chi hai legato di più all’Inter? “Parlo di più con Frattesi, abbiamo giocato insieme a Monza e quando è uscita la notizia che stavo per andare all’Inter mi ha scritto subito. Parlo soprattutto con lui, ma mi piace farlo con tutti”.

Tu hai interpretato molti ruoli prima: “Sì, fino a 15 anni ero esterno offensivo, poi sono diventato terzino. Nel passaggio alla prima squadra mi sono adattato a difensore centrale. In Brasile mi dicevano che ero un terzino difensivo, poi sono arrivato in Italia e mi hanno definito terzino offensivo. Diciamo che mi piace fare bene entrambe le fasi, così posso essere più contento. Sono un esterno di centrocampo ma sono anche pronto a fare altri ruoli”.

Un terzino brasiliano che ti ha preceduto in nerazzurro è Roberto Carlos. “Lui è stato devastante. Ero piccolo quando giocava qui, ho osservato con più attenzione Marcelo. Ma ho guardato tutti i brasiliani che hanno giocato all’Inter, Roberto Carlos, Adriano, Ronaldo, Julio Cesar”.

All’Inter sei in concorrenza con Dimarco. “Credo sia un bene per tutti e due, lui sta facendo benissimo, è un grande calciatore, parliamo sempre. Voglio aiutare la squadra, essere pronto e quando c’è l’opportunità approfittarne”.

Il migliore al mondo nel tuo ruolo. “Dimas”, ovvero Federico Dimarco. “Sta facendo benissimo”.

Sogni la Nazionale brasiliana o quella italiana? “Sono più per la Seleçao”.

Foto: sito Inter