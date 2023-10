Carlos Augusto: “Non ho mai pensato di accettare la chiamata dell’Italia. Il mio cuore è brasiliano”

Intervenuto in conferenza stampa alla sua prima convocazione con la Seleça0, il terzino sinistro dell’Inter e della Nazionale brasiliana, Carlos Augusto, ha così parlato della possibilità di essere convocato anche dalla Nazionale italiana di Luciano Spalletti: “Sono stato chiamato, ma non ho nemmeno pensato di accettare. Sono cresciuto in Brasile. Per rispetto degli italiani non mi sono mai visto italiano, il mio cuore è sempre stato brasiliano, non pensavo nemmeno di andare. E’ il sogno di ogni giocatore poter vestire la maglia della Nazionale, cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità”.

Foto: Instagram Carlos Augusto