Carlos Augusto: “L’Inter gioca sempre per vincere, a prescindere dalla classifica”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno mancino dell’Inter, Carlos Augusto, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Benfica, parlando dei suoi primi mesi in nerazzurro: “Sono stati fantastici, era un mio obiettivo personale. Mi trovo bene con lo staff, col mister, con il gruppo, che è devastante”. E sul rapporto con Dimarco: “Ottimo, come con tutti. Sono amico di tutti, non c’è concorrenza per il ruolo. Sono amico di tutti e voglio fare gruppo”.

Sulla Nazionale: “È stato un sogno, volevo indossare quella maglia e spero di poter continuare a farlo, dovrò dimostrarlo ogni giorno col mio lavoro di meritarlo. So che tante potenzialità, posso migliorare ancora”.

Sulla sfida con Di Maria: “L’ho fatto anche l’anno scorso, contro la Juventus. Non ci sono segreti, bisogna entrare concentrati in partita. Lui punterà a fare bene per il Benfica, io dovrò pensare a fare bene per l’Inter. È un giocatore che fa la differenza, ma questo vale anche per altri come Otamendi. Hanno tanti giocatori che sanno giocare bene con la palla e di livello internazionale”.

Sull’importanza della sfida di domani: “È quello che ho già detto, l’Inter gioca sempre per vincere, a prescindere dalla classifica: puntiamo sempre al primo posto, domani sappiamo che non sarà facile ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

Foto: sito Inter