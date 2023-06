Carlos Augusto: “Non penso al futuro, sento un legame umano forte con il Monza”

Si è raccontato a Sport Week Carlos Augusto, l’esterno del Monza, una delle soprese più notevoli della squadra rivelazione. In particolare si è soffermato sui suoi dirigenti e sull’allenatore Raffaele Palladino:

“Berlusconi e Galliani li conoscevo in Brasile perchè hanno fatto la storia del calcio. Poi li ho incontrati di persona e anche umanamente si sono dimostrati eccezionali. Sanno gestire la quotidianità, sanno mantenere i rapporti con i giocatori sul giusto livello. Per questo hanno vinto tutto, capiscono il calcio. Sono il top. Palladino? Ha instaurato un rapporto con il gruppo che aiuta molto. Ha dato fiducia e tranquillità a tutti”.

Sul suo futuro ha detto:

“Non ci sto pensando. Non voglio guardare troppo avanti: se non penso al presente non costruisco un buon futuro. Sento un legame umano forte con il Monza, i tifosi, la città che è bellissima e tranquilla da vivere”.

Foto: Instagram Carlos Augusto