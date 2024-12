Carlos Augusto e Thuram: 2-0 Inter sul Como. Nerazzurri terzi

L’Inter batte 2-0 il Como nella gara che chiude la 17a giornata di Serie A. Un derby lombardo meno semplice del previsto per i nerazzurri, risolto nella ripresa da Carlos Augusto e Thuram. Al 12′ buona chance per Mkhitaryan che riceve palla in area, calcia, ma alto. Al 31′ reagisce il Como, Fadera scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare, si ritrova in area ma colpisce debolmente contrastato da Bisseck: para Sommer. Al 33′, la chance più grande è per i nerazzurri. Il Como sbaglia e concede campo all’Inter, l’occasione d’oro arriva a Dumfries che da ottima posizione manda alto. Sprecato praticamente un rigore in movimento. Nel finale, occasione anche per Dimarco, ma la palla alta. Finisce 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa, inizio devastante dei nerazzurri che hanno subito una chance con Thuram. Al 48′ passa l’Inter. Corner di Calhanoglu, tempismo perfetto di Carlos Augusto che svetta su tutti e beffa Reina con un’incornata micidiale. Secondo gol consecutivo per lui dopo quello alla Lazio lunedì scorso. Al 55′, Inter vicino al 2-0 con Bisseck, murato bene dalla difesa del Como. Al 61′, clamorosa chance per il Como. Belotti mette in mezzo dove Goldaniga è pronto a colpire da zero metri, ma Carlos Augusto si supera e in spaccata devia in corner e poi esulta. Un minuto dopo, clamorosa occasione per Nico Paz e clamorosa parata di Sommer, che poi protetto da Barella riesce a evitare il tap-in dell’argentino. Al minuto 87 ancora chance per i lariani. Errore di Mkhitaryan, blitz Como con Fadera che mette in mezzo per Cutrone che anticipa Bastoni ma manda fuori. Si entra nel recupero. Il Como ci crede, ma l’Inter in ripartenza chiude la gara. Azione personale di Thuram, che entra in area e con un destro devastante batte Reina. Grandissimo gol del francese. L’Inter va sul 2-0, vince ancora e sale a 37, risponde a Napoli e Atalanta. Il Como resta a 15.

Foto: sito Inter