Ancelotti sulla finale di Supercoppa spagnola: “Pancia piena? Questo club non ti fa pensare di avercela”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Supercoppa di Spagna, che si disputerà domani sera alle 20:00 a Riad, nello stadio Re Fahd. Queste le parole dell’allenatore dei Blancos: “Pancia piena? Non è vero, questi giocatori vincono dal 2013 e le loro pance non sono mai state piene e mai lo saranno. Questo club non ti fa pensare di avere la pancia piena”.

Foto: Twitter Real Madrid