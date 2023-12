Carli (dt Benevento): “Siamo tutti sotto giudizio. Riflessioni su Andreoletti? Le faremo, altrimenti non sarei qui”

Il dt del Benevento, Marcello Carli, ha parlato dopo il 4-0 subito dai sanniti con il Catania, con il futturo del tecnico Andreoletti in grande discussione.

Queste le sue parole: “Parlo solo io. È giusto che venga il responsabile. Ho parlato con il presidente, gli ho chiesto di mettere la faccia come credo che sia giusto. Il futuro del mister? Vengo a fine partita, cerco di essere sereno ma non lo sono. In dentro di me ho tante emozioni negative perché sono sempre convinto che si deve svoltare in qualche modo – riporta Ottopagine.it -. Però siamo tutti sotto esame. In questo momento stiamo riflettendo, se sto qui vuol dire che le cose non vanno bene. I problemi ci sono, non parlo dell’arbitro o di altro perché non cerco gli alibi. È un periodo che questa squadra non riesce a essere come vorremmo, in questo momento c’è un appannamento che è troppo lungo. Delle riflessioni le faremo”.

Foto: sito Benevento