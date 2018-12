Carli: “Siamo delusi, mai viste quattro espulsioni in cinque minuti! Succede solo a Cagliari…”

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo il pareggio in rimonta contro la Roma: “Cos’è successo? È una domanda che potrebbe alterarmi. È successa una cosa mai vista, non capiamo cosa, siamo molto delusi. Quattro espulsioni in cinque minuti, come è stato fatto oggi, io non le ho mai viste. Quando le vedrò in tutti i campi, che l’arbitro viene circondato e butta fuori due persone, vorrà dire che mi metterò l’anima in pace. Non l’ho mai visto fare a Torino, a Roma, a Milano eccetera, l’ho visto solo a Cagliari e non ci fa sentire rispettati”.

Foto: Cagliari Twitter