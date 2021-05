Carli: “Annata disastrosa, ripartiremo dai giovani. Man, Mihaila e Sohm resteranno”

Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky nel pre partita contro il Torino: “Fare un’analisi di questa annata ha bisogno di tempo. Dobbiamo prenderci le responsabilità per una annata disastrosa per un gruppo che doveva fare diversamente. È mancato fare le cose in maniera diversa, ci sono minuti importanti in cui giochi di pancia e cuore e in quello siamo stati disastrosi: abbiamo perso 15 punti in 5-6 ultimi minuti, pareggiando e perdendo come a Cagliari che era l’ultima partita in cui potevamo dimostrare. Noi abbiamo dimostrato difetti cronici, abbiamo le nostre responsabilità e dobbiamo finire bene perché lo dobbiamo a tutti. Non è sfortuna, le caratteristiche ci hanno portato a fare un campionato disastroso”.

I giovani sono elementi di riferimento per ripartire?

“Una cosa certa è che il Parma ripartirà dai giovani che resteranno tutti: da Man a Mihaila a Sohm. Il Parma deciderà chi rimane e chi va via, abbiamo una forza che altri non hanno e decidere in base alle nostre idee. Chi rimane è perché pensiamo siano forti e non andranno via”.