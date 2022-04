Carles Perez: “Ho giocato poco ma ogni occasione va sfruttata, come con la Salernitana”

Carles Perez, fantasista della Roma, ha parlato ad AS, della stagione in giallorosso, analizzando il gol contro la Salernitana e le ambizioni future.

Queste le sue parole: “È stata una stagione difficile per me perché ho giocato poco, ma come ho detto dopo la gara con la Salernitana, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni. Adesso arrivano le sfide importanti, dopo il gol ho dimostrato di esserci e di voler essere importante. Mourinho mi ha elogiato? Le parole di un allenatore del suo calibro sono molto motivanti. Da bambino sogni di essere allenato da persone come lui o Guardiola, top coach. Dopo un anno di lavoro con lui, capisco la sua filosofia, le sue esigenze, so come è e cosa vuole. Mi ha fatto migliorare come giocatore e nonostante giochi di meno, mi incoraggia, mi dà consigli e mi ha reso più forte mentalmente”.

Foto: Twitter Conference League