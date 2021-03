Carles Perez: “Ci teniamo all’Europa League, vogliamo arrivare fino in fondo”

Il giocatore della Roma, Carles Perez, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con lo Shakhtar. Queste le sue parole: “E’ stato un colpo brutto perdere a Parma, la squadra sta bene ed è pronta per stasera. Veniamo qui per fare la nostra partita e fare un gol per la qualificazione. Ci teniamo a questa competizione, vogliamo andare il più avanti possibile. Sappiamo che ci cono tante squadre forti ma ci proveremo per provare a vincere la competizione. E’ un mese che sto molto bene, ho fatto quello che ho potuto. Posso dare di più ed era tempo che speravo di essere titolare, cerco di sfruttare questa opportunità”.

Foto: Twitter Roma