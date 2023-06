Cardona: “Iscrizione al campionato? Al momento nessuna preoccupazione. Inzaghi ha altri due anni di contratto”

Il presidente della Reggina, Marcello Cardona, ha parlato a margine di un evento, esprimendosi sul futuro del club calabrese.

Queste le sue parole: “Il futuro della Reggina è cominciato lo scorso anno con la rilevazione del club da parte di Saladini che si è fatto carico dei tantissimi debiti. Ci siamo impegnati a garantire un futuro nel segno della legalità. La vicenda del concordato ha bloccato per 5 mesi tutte le attività finanziarie del club. Adesso la Reggina è impegnata per l’iscrizione.Si tratta di una questione complessa perché le cifre da pagare sono molto alte. Qualora ci fossero segnali di preoccupazione saremo chiari e trasparenti, ma ad oggi non ce ne sono”.

Sul futuro di Inzaghi: “Ha un contratto di due anni con noi. Il futuro tecnico verrà analizzato dalla società dopo la questione amministrativa. L’obiettivo è avere un club sostenibile. Abbiamo già programmato il ritiro e stiamo facendo le cose in modo serio”.