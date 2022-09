Cardona “salva” Lopetegui. Contro l’Espanyol arriva la prima vittoria in Liga

Sospiro di sollievo per il Siviglia, che vince contro l’Espanyol e colleziona il primo successo stagionale in Liga. Decisiva la rete di Lamela al primo minuto di gioco e, ancor di più, la doppietta di Cardona (al 26′ e al 45′). A nulla sono valse le reti dei catalani, firmate da Joselu e dall’ex Barcellona, Braithwaite. La vittoria degli andalusi, che gli permette di allontanarsi dalle zone “calde”, appare fondamentale anche per la permanenza in panchina di Lopetegui: in settimana si stavano facendo sempre più numerose le voci relative al suo esonero.

Foto: Marca