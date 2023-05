Cardona: “La società stava sparendo. La conquista dei playoff è un miracolo”

Aggiunge Cardona: “Le regole per tutti devono sempre essere trasparenza e professionalità. La società ha passato dei mesi davvero difficili, martedì abbiamo l’Assemblea di Lega e verrà anche Felice Saladini, non dobbiamo alcuna spiegazione se non alla legge e a quelli che credono in noi. Siamo qui perché il coraggio dei calabresi ha vinto, grazie al gol di un calabrese. Fino a quando ci saremo noi ci sarà correttezza e lealtà, noi andiamo per la nostra strada perché sappiamo dove dobbiamo andare”.

Foto: sito Reggina