Cardona: “La Reggina non ricorrerà al Collegio di Garanzia del CONI”

Il presidente della Reggina, Marcello Cardona, interviene in conferenza stampa all’indomani della riduzione della penalizzazione da parte del CFA che ha restituito due punti al club amaranto.

Queste le sue parole: “La trasparenza e la comunicazione é fondamentale, facciamo il punto della situazione dopo le decisioni della giustizia sportiva. La Reggina non ricorrerà al CONI. Reggio Calabria ha trovato un imprenditore che si é accollato un debito pazzesco. La situazione era drammatica e dopo aver discusso con i creditori, si é deciso di rivolgersi al Tribunale di Reggio Calabria per la presentazione del piano di ristrutturazione del debito. Sono giunte le scadenze e sappiamo tutto quello che é successo. Stimiamo molto le istituzioni, il presidente Gravina e il presidente Balata. Sono giunti i deferimenti e c’era il rischio di 12 punti complessivi di penalizzazione. La giustizia sportiva ci ha riconosciuto il percorso legale da parte della Reggina, riconoscendo l’agire dell’imprenditore Saladini che ha rilevato un club per risanarlo e per fare impresa al Sud”.

Reggina che quindi non ricorrerà al CONI, dopo che ieri hanno restituito al club calabrese solo 2 dei 7 punti di penalizzazione.

Foto: sito Reggina