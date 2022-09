Cardinale: “Vogliamo mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”

Il Milan è passato a RedBird che ha versato 1.2 miliardi nelle casse del fondo Elliot. Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il closing che porta il club rossonero nel portafoglio del gruppo: “La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”. Infine, sulla partnership con YGE ha dichiarato: “Abbiamo una relazione pluridecennale con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner che ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell’intrattenimento e nell’hospitality. Siamo felici che la nostra partnership con loro prosegua e cercheremo di esplorare insieme le opportunità per ampliare la nostra capacità di raggiungere il più ampio numero possibile di tifosi ed espandere le opportunità commerciali accessibili solo alle società che operano ai più alti livelli dello sport mondiale”.

Foto: Instagram Milan