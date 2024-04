Cardinale: “Non ho alcuna intenzione di vendere il Milan. Voglio costruire una realtà vincente”

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha ribadito come la sua intenzione sia quella di non vendere la società rossonera. Queste dichiarazioni del fondatore di RedBird:

“Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere il Milan. Il mio obiettivo è costruire una realtà insieme solida e vincente. La solidità e l’autonomia finanziaria sono condizioni necessarie per vincere in maniera sana le competizioni. Il Milan ha margini straordinari di crescita nella performance sportiva e margini enormi di miglioramento economico. Visto l’interesse che rilevo sulla nostra proprietà, vorrei chiarire i fatti una volta per tutte: RedBird è l’azionista di controllo del 99,93% di AC Milan; il restante 0,07% è costituito da singoli investitori italiani che sono tifosi di lunga data del club. Ho anche chiesto ai New York Yankees di investire una piccola quota di minoranza insieme a RedBird come parte del nostro investimento complessivo, data la forte partnership di 25 anni che ho con loro”.

Foto: Twitter Cardinale