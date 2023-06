Cardinale-Maldini: frizioni retrodate. Primi scricchiolii quasi 20 giorni fa

Paolo Maldini e il futuro con il Milan a prescindere dal contratto in essere e non in scadenza. Le frizioni registrate oggi dopo il vertice con Cardinale non sono che la logica conseguenza di quando anticipato da Sportitalia lo scorso 17 maggio. Quasi 20 giorni dopo, dunque, non ci sono che conferme rispetto a una notizia già chiara. La proprietà rossonera non ha messo in discussione Pioli, ma evidentemente non è rimasta soddisfatta dalla resa legata agli investimenti della scorsa estate per un mercato definito deludente. E proprio per questo possono esserci idee diverse sulle strategie per il futuro. Senza dimenticare che lo scorso anno Maldini rinnovo proprio in extremis, malgrado uno scudetto conquistato da poco. Tra l’altro Maldini aveva cominciato a lavorare (Kamada-Loftus Cheek-Arnautovic più un esterno destro offensivo) dopo confronto continui con Pioli. Ora si tratta di capire se queste divergenze verrano superate, ma oggi la frizione c’è. Anzi, da quasi tre settimane e non da oggi…

Foto: Twitter Milan