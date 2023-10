Cardinale: “Lo stadio è una cosa importante e voglio regalarlo ai nostri tifosi, sarà un progetto quinquennale”

Il patron del Milan, sempre nel corso dell’intervista per Class CNBC, ha parlato anche del progetto stadio a San Donato. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Lo stadio è una cosa importante per il Milan e per i tifosi. Voglio dare ai tifosi la prossima scala del calcio europeo, se lo faremo con successo avrà un grande impatto anche sull’Italia. San Donato sarà il luogo in cui lo faremo. Sarà un progetto quinquennale”.

Foto: Facebook ufficiale Fontana