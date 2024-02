Cardinale: “La posizione di Pioli è salda. Credo che stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile”

Gerry Cardinale, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera. Eccone un estratto in cui il numero uno rossonero, tra i tanti temi toccati, affronta la questione del rinnovo del tecnico Stefano Pioli, il cui contratto scadrà nel 2025: “Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a giocatori, staff, allenatore.”

La posizione di Pioli è salda.

“Sarò soddisfatto quando vinceremo la Champions. Ma non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa. Io dico: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, stiamo a vedere. Dobbiamo migliorare in tante cose, con gli infortuni per esempio. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore.”

Un approfondimento, poi, sul tema stadio dei rossoneri:

“Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti.”

Foto: Twitter A.C. Milan