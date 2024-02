Cardinale: “Ibrahimovic? E’ il mio “proxy” a Milano, ha l’autorità per essere la mia voce coi giocatori e con lo staff”

Anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, presidente e dirigente del Milan, erano ospiti quest’oggi all’evento Business of Football Summit del Financial Times in quel di Londra. Queste le parole del numero uno rossonero alla stampa presente: “Ibrahimovic è il mio “proxy” a Milano, ha l’autorità di essere la mia voce coi giocatori, con lo staff, con chiunque a Casa Milan. mi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere a Milano”.

Poi prende parola lo stesso Ibrahimovic: “Ho tanto da imparare, tanto da migliorare. Voglio andare dentro le cose dello sport, del business. Non voglio fare cose normali, ma voglio fare la differenza. Voglio provare a fare la differenza.”

Foto: Twitter A.C. Milan