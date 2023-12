Cardinale e Furlani sul ritorno di Ibra al Milan: “Portare un leader come Zlatan in dirigenza, sottolinea il nostro impegno per il successo del club”

Sempre al Financial Times, hanno parlato anche Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, sul prossimo ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, nel ruolo di consulente.

Qeuste le parole di Cardinale: “Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico, ma anche un alto intelletto e uno spirito imprenditoriale. In RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di livello mondiale ad alte prestazioni che sono in grado di prosperare nell’ecosistema RedBird”.

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani: “Portare un leader come Ibra come consigliere nella dirigenza del Milan sottolinea il nostro impegno per il successo futuro del nostro Club”.

Foto: Instagram Milan