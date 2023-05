Cardinale applaude l’Inter: “Congratulazioni, vi auguriamo il meglio per la finale di Istanbul”

Il patron del Milan Gerry Cardinale ha voluto rincuorare la squadra rossonera dopo il ko contro l’Inter nell’EuroDerby che manda i nerazzurri in finale di Champions e congratularsi con l’avversario: “A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell’Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul”.

Foto: Instagram Milan